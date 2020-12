Spahn zu Lockdown: Auch Vollbremsung wird lange Bremsspur haben

Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem morgigen Komplett-Lockdown hat Gesundheitsminister Spahn begründet, warum dieser nötig ist. Bei einer Pressekonferenz erklärte er vor wenigen Minuten, es sei zwar gelungen, die Infektionswelle zu brechen. Aber die Zahl der Ansteckungen sei nach wie vor zu hoch. Besorgniserregend ist für ihn auch die Zahl der Toten in der Gruppe der hochbetagten Corona-Infizierten. Mit Blick auf den strengen Lockdown sagte Spahn, auch eine Vollbremsung werde eine lange Bremsspur haben. Hoffnung auf Besserung geben laut Spahn die Impfstoffe. Hier werde es aber keine Notzulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde geben, sondern eine ordentliche Zulassung, so der Gesundheitsminister. Das solle Vertrauen sicherstellen. In Deutschland ist das Infektionsgeschehen weiterhin auf einem hohen Niveau. Hatte die Sieben-Tage-Inzidenz gestern mit 176 einen neuen Höchststand erreicht, lag sie heute mit 174 knapp darunter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 12:00 Uhr