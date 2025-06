Spahn zeigt sich offen für Wehrpflicht

Berlin: In der schwarz-roten Koalition wird weiter über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. Unionsfraktionschef Spahn sagte in einem Interview, dass der Bundeswehr bis zu 60.000 Kräfte fehlen. Falls diese nicht freiwillig gewonnen würden, so der CDU-Politiker, werde man dafür die Wehrpflicht brauchen. Dafür muss nach seinen Worten rasch die Struktur geschaffen werden. Der Wehrbeauftragte Otte erklärte, eine Rückkehr zum verpflichtenden Dienst in der früheren Form würde die Truppe zu stark belasten. Man brauche vielmehr eine Bundeswehr, die sich an der Auftragslage orientiere. Die SPD äußerte sich zurückhaltend. Verteidigungsexperte Droßmann sagte, man arbeite daran, die Bundeswehr attraktiver zu machen. Wer allein auf Zwang setze, mache es sich zu leicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 18:00 Uhr