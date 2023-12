Spahn wirbt für Verschickung von Migranten in sichere Drittstaaten

Berlin: CDU-Vize Spahn hat für die Verschickung aller irregulär in die EU eingereisten Migranten nach Ghana, Ruanda oder osteuropäische Nicht-EU-Länder geworben. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, wenn man das vier, sechs, acht Wochen konsequent durchziehe, würden die Flüchtlingszahlen dramatisch zurückgehen. Viele würden sich nicht mehr auf den Weg machen, wenn klar sei, dass sie binnen 48 Stunden in einem sicheren Drittstaat landen würden. Wenn man dafür sorge, dass die Migranten dort einen sicheren Schutzraum bekämen und gut versorgt würden, dann sei das Ziel der Flüchtlingskonvention erfüllt. Deshalb, so Spahn, sollte man mit Ländern wie Georgien und Moldau sprechen. Ruanda wäre zu so einem Deal bereit, und Ghana möglicherweise auch. Der Drittstaaten-Vorschlag ist Kern des Migrationskonzepts im Entwurf des neuen CDU-Grundsatzprogramms.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2023 02:00 Uhr