Spahn wirbt für Organspenden

Nachrichtenarchiv - 05.06.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat für Organspenden geworben. Anlässlich des morgigen Tags der Organspende wies Spahn darauf hin, dass in Deutschland mehr als 9000 Menschen auf ein passendes Organ warten. Der CDU-Politiker nannte es wichtig, dass jeder für sich die Entscheidung trifft, ob er zu einer Spende bereit ist. Das Interesse an einer Organspende ist laut Spahn so groß wie nie. Konkret gehe es aber darum, einen entsprechenden Ausweis auszufüllen. Trotz Corona-Krise ist die Bereitschaft der Deutschen zur Organspende in diesem Jahr gestiegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.06.2020 12:15 Uhr