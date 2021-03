Spahn will offenbar bald Gesetzentwurf für Pflegereform vorlegen

Nachrichtenarchiv - 07.03.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn will offenbar in den kommenden Wochen einen Gesetzentwurf für die geplante Pflegereform vorlegen. Das berichtet die "Bild am Sonntag" und beruft sich auf einen Sprecher des Ministeriums. Demnach ist geplant, dass Pflegeheime und mobile Pflegedienste Leistungen mit der Pflegeversicherung nur noch abrechnen dürfen, wenn sie ihre Angestellten nach Tarif bezahlen. Der Eigenanteil der Heimbewohner für die Pflege soll bei insgesamt rund 25.000 Euro gedeckelt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.03.2021 05:00 Uhr