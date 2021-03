Spahn will mit Ausnahme von Grenzregion an Impfreihenfolge festhalten

Nachrichtenarchiv - 10.03.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch wenn sich Betriebs- und Hausärzte demnächst an den Corona-Impfungen beteiligen, soll laut Bundesgesundheitsminister Spahn die geltende Impfreihenfolge beachtet werden. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF wandte sich Spahn damit gegen einen Vorstoß aus der Bundesärztekammer. Deren Präsident Reinhardt hatte in der "Rheinischen Post" Entscheidungsfreiheit für die niedergelassenen Ärzte gefordert: Diese würden durch zu viele Vorgaben und Prüfverfahren unnötig aufgehalten, so Reinhardt. Ausnahmen von der Priorisierung sind laut Spahn in Grenzregionen - wie nach Tschechien - möglich, weil dort das Infektionsgeschehen besonders hoch ist. So solle das Landesinnere geschützt werden. - Den genauen Zeitpunkt für den Start der Corona-Impfungen in Hausarztpraxen wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute festlegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2021 09:00 Uhr