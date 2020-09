Spahn will mehr Fieberambulanzen und neue Test-Strategie

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn will mit Blick auf steigende Corona-Zahlen flächendeckend sogenannte Fieberambulanzen errichten lassen. Spahn sagte in einem Interview, er setze darauf, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen für den Herbst und Winter überall solche zentralen Anlaufstellen für Patienten mit Atemwegssymptomen anbieten. Ziel ist, dadurch weitere Ansteckungen in Arztpraxen und Kliniken zu verhindern. Außerdem will Spahn die Teststrategie anpassen: Es sind zusätzliche Schnelltests geplant, die Antigene nachweisen können und in deutlich kürzerer Zeit Ergebnisse liefern als die bisherigen Proben. Spahn spricht sich außerdem dafür aus, in bestimmten Bereichen - etwa in Pflegeheimen - präventive Reihentests auszubauen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 11:00 Uhr