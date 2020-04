Spahn will in Corona-Krise keinen großen Rückschritt riskieren

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gesundheitsminister Spahn hat davor gewarnt, in der Corona-Krise einen Rückschritt zu riskieren. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine heißt es, es wäre leichtsinnig, diesen teuer erkauften Erfolg zu gefährden. Deshalb sei es richtig, dass Bund und Länder den sicheren Weg gingen und kleinere Schritte bei den Lockerungen vornähmen, um keinen großen Rückschlag zu riskieren. Ähnlich äußerte sich Finanzminister Scholz. In der Passauer Neuen Presse sagte er, man gehe jetzt Schritt für Schritt daran, das soziale und das wirtschaftliche Leben wieder stärker zu öffnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.04.2020 05:00 Uhr