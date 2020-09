Spahn will Fieberanbulanzen aufbauen

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn will Deutschland mit dem Aufbau von sogenannten Fieberanbulanzen auf einen weiteren Anstieg der Corona-Infektionszahlen vorbereiten. Wie Spahn sagte, muss es im Herbst regionale und lokale Fieberambulanzen geben, an die sich Patienten mit klassischen Atemwegssymptomen wie Corona und Grippe wenden können. Er setze darauf, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen solche zentralen Anlaufstellen vor Ort anbieten werden. Konzeptionell gebe es solche Einrichtungen schon, sie sollten im Herbst idealerweise aber auch flächendeckend zugänglich sein, so der Gesundheitsminister.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 12:00 Uhr