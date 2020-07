Spahn will Corona-Test bei Einreise aus Risikogebiet zur Pflicht machen

Berlin: Um eine Ausbreitung des Corona-Virus in der Haupturlaubszeit zu verhindern, müssen sich Reisende, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, testen lassen. Gesundheitsminister Spahn teilte am Nachmittag in einer Schaltkonferenz mit seinen Länder-Kollegen mit, dass aus der bisher freiwilligen Untersuchung voraussichtlich ab kommender Woche eine Testpflicht wird. Es müsse verhindert werden, so Spahn zur Begründung, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen. Die Tests sind für die Reisenden kostenlos. Juristische Grundlage ist das Infektionsschutzgesetz. Welche Staaten als Risikogebiete gelten, legt die Bundesregierung mit dem Robert-Koch-Institut in einer Liste fest. Wer von einem anderen Reiseziel zurückkehrt, kann sich freiwillig testen lassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.07.2020 18:15 Uhr