Spahn will Corona-Schnelltests für Privatpersonen

Berlin: Gesundheitsminister Spahn will außerdem, dass die Bürger künftig Corona-Schnelltests auch selbst vornehmen können. Bisher dürfen das nur medizinische Fachkräfte oder Apotheker. Deshalb soll die Abgabeordnung für Medizinprodukte geändert werden, heißt es in der Rheinischen Post. Wie die Zeitung aus dem Entwurf der Verordnung zitierte, erscheinen "Tests zur Eigenanwendung dort sinnvoll, wo kein professioneller Anwender vorhanden ist". Der Apothekerverband Nordrhein begrüßt Spahns Pläne. Der Test solle voraussichtlich als Spuck- oder Gurgeltest kommen und daher für Laien einfacher anzuwenden sein als etwa ein Rachenabstrich, sagte Verbandschef Preis der Rheinischen Post. Er rechne damit, dass die Tests ab Ende Januar in den Apotheken erhältlich seien und voraussichtlich zehn bis 15 Euro kosten würden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 20:00 Uhr