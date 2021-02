Spahn will bei Abgabe des Impfstoffs Astrazeneca aufs Tempo drücken

Nachrichtenarchiv - 05.02.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn drückt bei der Abgabe des Impfstoffs von Astrazeneca aufs Tempo. Spahn rief jetzt die Bundesländer auf, alle vorhandenen Impfdosen so schnell wie möglich zu verabreichen, und nicht wie eigentlich vorgesehen die zweite Dosis für die Erst-Geimpften zurückzuhalten. Eine entsprechend überarbeitete Impfverordnung kündigte Spahn auf einer Pressekonferenz für kommenden Montag an. Weil das Präparat in Deutschland nur für 18- bis 64-Jährige empfohlen wird, solle es an Menschen dieser Altersgruppe aus den ersten Prioritätengruppen für die Corona-Impfung verabreicht werden. Allein im Februar stünden nunmehr drei Millionen Dosen zusätzlich zur Verfügung, so der Gesundheitsminister.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2021 12:00 Uhr