Spahn will Apotheken weniger Geld für digitalen Impfpass geben

Biden und Putin treffen sich in Genf

Genf: Die Präsidenten der Vereinigten Staaten und Russlands, Biden und Putin, treffen in Kürze zum ersten Mal aufeinander. Putin landete am Mittag am Genfer See; Biden war bereits gestern angereist. Angesichts tiefer Risse zwischen dem Westen und Russland bei mehreren Themen werden von dem Gipfel keine größeren Durchbrüche erwartet. Eine gemeinsame Pressekonferenz nach dem Treffen ist nicht geplant. Stattdessen wollen sich Biden und Putin jeweils allein äußern. Zu den Knackpunkten in den Beziehungen gehören die Entwicklungen in der Ukraine sowie der Umgang der russischen Regierung mit dem Oppositionspolitiker Nawalny. Allerdings wollen die beiden Präsidenten auch über gemeinsame Interessen sprechen, wie etwa neue Verhandlungen für eine atomare Abrüstung und eine Kontrolle der Waffenarsenale.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.06.2021 13:15 Uhr