Spahn will an Deckelungsplan für Biontech festhalten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn will trotz harscher Kritik an der Deckelung bei Lieferungen des Biontech-Corona-Impfstoffs festhalten. Zwar würden zu Beginn der Woche noch einmal sechs Millionen Dosen Biontech ausgeliefert, sagte Spahn im ZDF. Es sei aber so, dass - so Spahn wörtlich - "unser Biontech-Lager gerade leer läuft". Das liege an der stark gestiegenen Nachfrage in jüngster Zeit. Ab der Folgewoche seien dann nur jeweils zwei bis drei Millionen Dosen lieferbar. Mit dem MRNA-Impfstoff von Moderna habe man aber eine genauso gute Alternative. Zuvor hatte unter anderem der bayerische Gesundheitsminister Holetschek den Deckelungsplan Spahns als "inakzeptabel" kritisiert und eine Korrektur gefordert. Spahns Ministerium hatte vorgestern mitgeteilt, die Höchstabgabemenge auf 30 Impfdosen pro Woche und Arzt zu beschränken. Zur Begründung hatte es auch geheißen, bei eingelagerten Moderna-Impfstoffen liefe ab Anfang kommenden Jahres sonst das Verfallsdatum ab.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.11.2021 20:00 Uhr