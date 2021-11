Spahn will 2G-Plus-Regel - Bayern plant offenbar 2G für Gaststätte und Hotels

Nachrichtenarchiv - 12.11.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der Rekordewerte bei den Corona-Neuinfektionen führt die geschäftsführende Bundesregierung wieder kostenlose Bürgertests ein. Laut Bundesgesundheitsminister Spahn soll eine entsprechende Verordnung bereits morgen in Kraft treten. Er warb zudem dafür, den Zugang zu öffentlichen Veranstaltung an eine 2G-Plus-Regel zu koppeln - dann könnten nur noch Geimpfte und Genesene mit einem negativen Test teilnehmen. In Bayern hatte Ministerpräsident Söder eine solche Beschränkung bereits für Clubs und Diskotheken angekündigt. Außerdem soll im Freistaat offenbar kommende Woche die 2G-Regel für Gaststätten und Hotels eingeführt werden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa berät darüber am Wochenende das Kabinett. Bayern verzeichnet aktuell besonders hohe Inzidenzen und Infektionszahlen. Von den gut 48.000 neu gemeldeten Fällen in Deutschland entfielen mehr als ein Viertel auf den Freistaat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2021 15:00 Uhr