Spahn weist Kritik an Impfstrategie zurück

Nachrichtenarchiv - 03.01.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gesundheitsminister Spahn hat Kritik an der Impfstrategie der Bundesregierung zurückgewiesen. "Wir haben ausreichend Impfstoff für Deutschland und die EU bestellt", sagte Spahn der "Rheinischen Post" wörtlich. Das Problem sei die geringe Produktionskapazität zu Beginn bei weltweit extrem hoher Nachfrage. Der Virologe Drosten verteidigte diese Haltung. Die EU habe den Corona-Impfstoff mit Monaten Vorlauf bestellen müssen und zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, ob er funktionieren würde, so Drosten. Führende Mediziner sowie Politiker von SPD, FDP und Grünen hatten der Bundesregierung schwere Versäumnisse vorgeworfen, weil in anderen Ländern mehr geimpft wird. So sagte der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach, offenbar habe die Regierung zu sehr auf spätere und vielleicht preiswertere Impfstoffe gehofft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.01.2021 22:00 Uhr