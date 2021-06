Spahn warnt vor zu großer Abhängigkeit von China

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn fordert als Lehre aus der Corona-Pandemie eine zu große Abhängigkeit von China zu vermeiden - etwa bei der Herstellung von Wirkstoffen für Medikamente. Er sprach von einer schmerzhaften Erfahrung in der Pandemie. Beim Tag des deutschen Familienunternehmens beklagte der CDU-Politiker, man sei aber auch zu abhängig von China als Absatzmarkt. Wenn in China keine Autos gekauft würden, stünden in Wolfsburg die Bänder still. Spahn sprach sich dafür aus, dass die Europäische Union souveräner wird. Die EU darf seiner Ansicht nach nicht auf Digitalkonzerne und die in dieser Branche entstehenden neuen Monopole angewiesen sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 12:00 Uhr