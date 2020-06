Spahn warnt vor übertriebener Sorglosigkeit bei Corona

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn sieht Deutschland in der Corona-Pandemie derzeit in einer guten Position. Er sprach im RBB-Inforadio von einer Entwicklung auf niedrigem Niveau; zwar mit täglichen Neuinfektionen, aber in einer Größenordnung, mit der man gut umgehen könne. Gleichzeitig mahnte der Minister, weiter wachsam zu sein. Mit Blick auf angekündigte Großdemonstrationen an diesem Wochenende sagte Spahn, zu demonstrieren und seine Meinung zu äußern sei ein wichtiges Grundrecht. Gleichzeitig sei er aber besorgt bei den Bildern von dicht gedrängten Menschen. Deshalb könne er nur an die Vernunft appellieren und um Abstandhalten bitten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 12:00 Uhr