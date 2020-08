Spahn warnt vor steigenden Corona-zahlen auf Feiern

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen in Deutschland warnt Gesundheitsminister Spahn vor Feiern als Ansteckungsort. Im ZDF sagte er am Abend, zwar gebe es mehr Fälle bei Reiserückkehrern, allerdings käme es im ganzen Land zu lokalen Ausbrüchen, die auf Partys zurückgehen. Auf Veranstaltungen verbreite sich das Virus sehr schnell, so Spahn, deshalb rät er, nur im engen Familienkreis zu feiern. Mit den Ländern will der Gesundheitsminister noch einmal über die Teilnehmerzahl beraten. In Bayern sieht man derzeit keinen Anlass, die aktuellen Auflagen nach unten zu korrigieren, das sagte der Corona-Beauftragte der Staatsregierung Herrmann heute früh auf B5aktuell. Er appellierte an die Menschen, weiter vorsichtig und umsichtig zu sein. In Bayern dürfen 100 Personen in geschlossenen Räumen und 200 Leute im Freien zusammen feiern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.08.2020 09:45 Uhr