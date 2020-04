Spahn warnt vor Rückschritt bei Corona

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat davor gewarnt, in der Corona-Krise Rückschritte zu riskieren. Gerade weil Deutschland bislang glimpflicher als andere durch diese Krise gekommen sei, wäre es leichtsinnig, diesen teuer erkauften, gemeinsamen Erfolg zu gefährden, sagte Spahn in der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Er begrüßte die Diskussion über mögliche Lockerungen. Das Ringen um beste Lösungen sei zentral für eine Demokratie. Bei Konzepten zur Minimierung des Infektionsrisikos müsse beispielsweise differenziert werden, so würden in einem Pflegeheim andere Maßstäbe gelten als auf einem Sportplatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 06:00 Uhr