Spahn warnt vor Corona-Gefahr durch Feiern, in Restaurants und auf Reisen

Nachrichtenarchiv - 30.09.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gesundheitsminister Spahn hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen vor dem hohen Ansteckungsrisiko auf privaten Festen gewarnt. Beim Geselligsein in der Gastronomie sowie beim Reisen gebe es zudem die größte Corona-Gefahr. Der Spielverderber sei aber das Virus und nicht die Politik, so Spahn. Gestern hatten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten einheitliche Teilnehmerbeschränkungen für Feiern bei überschreiten der bekannten Grenzwerte bschlossen: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 dürfen in angemieten Räumen oder öffentlich nur 50, in Privathaushalten nur 25 Menschen zusammenkommen. Überschreitet der Inzidenzwert die Marke von 50, gelten maximal 25 Teilnehmer öffentlich und 10 privat als Limit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2020 09:00 Uhr