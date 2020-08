Spahn verteidigt Reisewarnung für Spanien

Nachrichtenarchiv - 15.08.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Reisewarnung für fast ganz Spanien noch einmal unterstrichen. In einem Interview für die ARD-Tagesthemen sagte Spahn, das Virus mache keine Ferien. Er wies jedoch noch einmal darauf hin, dass eine Reisewarnung kein Reiseverbot sei. Man könne und solle den Urlaub fortsetzen, aber wachsam sein und die Abstands- und Hygieneregeln beachten. Die kontinuierlich steigenden Neuinfektionszahlen in Spanien wertete Spahn als Mahnung für Deutschland. Spahn wörtlich: "Das Besorgniserregende ist eben, wie schnell es einem entgleiten kann, wenn die Dynamik steigend bleibt." Gestern hatte das Auswärtige Amt ganz Spanien außer den Kanarischen Inseln zum Risikogebiet erklärt. Wer aus Spanien zurückkommt, braucht ein negatives Testergebnis, ansonsten muss er in Quarantäne. Die gleiche Regel gilt für andere Risikogebiete, zum Beispiel die Türkei, große Teile Rumäniens und Bulgariens, Brasilien oder die USA

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2020 22:00 Uhr