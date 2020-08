Spahn verteidigt Reisewarnung für Spanien

Nachrichtenarchiv - 15.08.2020 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Reisewarnung für Spanien hat Bundesgesundheitsminister Spahn die Maßnahme verteidigt. Er wisse, was diese Entscheidung für Urlauber, Reisebüros und auch für Spanien bedeute. Aber die Infektionszahlen seien zu stark gestiegen. Und er mahnte, Partyurlaub sei in dieser Pandemie unverantwortlich. Ab sofort gilt ganz Spanien als Corona-Risikogebiet, ausgenommen sind nur die Kanaren. Reiserückkehrer sind verpflichtet, sich testen zu lassen oder in häusliche Quarantäne zu gehen. TUI und DER Touristik haben angekündigt, bis 21. bzw. bis 24. August alle Reisen nach Spanien abgesagt, nach Angaben des deutschen Reiseverbandes werden alle weiteren Anbieter in den kommenden Tagen nachziehen. Spaniens Tourismusbranche, vor allem auf Mallorca, befürchtet schwere wirtschaftliche Schäden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.08.2020 15:15 Uhr