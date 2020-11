Spahn verteidigt neue Corona-Teststrategie

Nachrichtenarchiv - 09.11.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat Kritik an der Corona-Teststrategie in Deutschland zurückgewiesen. In der jetzigen Phase müssten zuerst diejenigen mit Krankheitssymptomen getestet werden, sagte Spahn am Abend im Ersten. Er verwies dabei auf die hohen Infektionszahlen, die überlasteten Labore und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts; letzteres plädiere seit Monaten dafür, dass symptomfreie Kontaktpersonen eines Infizierten zu Hause bleiben, aber auf einen Test verzichten sollten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.11.2020 02:00 Uhr