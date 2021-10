Spahn verteidigt Kurs bei "epidemischer Lage"

Nachrichtenarchiv - 25.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich noch einmal dafür ausgesprochen, die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen zu lassen. Im ZDF sagte er, der Ausnahmezustand könne beendet werden, weil vier von fünf Erwachsenen geimpft seien. Nach den Worten des CDU-Politikers ist es durch eine Rechtsänderung möglich, dass die Länder und die Behörden losgelöst von dem Ausnahmezustand weiterhin vor Ort Maßnahmen ergreifen können - wie etwa 3G, Maskenpflicht und Abstandsregeln. Spahn sprach sich auch für besondere Maßnahmen in Schulen und Pflegeheimen aus. - Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt weiter an. Laut Robert Koch-Institut liegt der Wert bundesweit aktuell bei 110, in Bayern bei 179.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 06:00 Uhr