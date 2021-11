Spahn verteidigt Deckelungsplan von Biontech

In mehreren Bundesländern gelten ab heute strngere Corona-Regeln

Berlin: In mehreren Bundesländern gelten ab heute weitere Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. In Sachsen werden weite Teile des öffentlichen Lebens eingeschränkt. Alle Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Bars und Diskotheken müssen schließen. In Landkreisen mit einer Inzidenz von über 1.000 gelten nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Auch in drei Landkreisen in Baden-Württemberg dürfen Ungeimpfte ihre Häuser und Wohnungen nachts nur noch mit triftigem Grund verlassen. In Schleswig-Holstein trat um Mitternacht eine neue Verordnung in Kraft, nach der bei Freizeitveranstaltungen in Innenräumen die 2G-Regel gilt. - Ganz Österreich geht heute für drei Wochen in den Lockdown. Die Menschen dürfen nur noch aus triftigem Grund ihr Zuhause verlassen, Handel, Gastronomie und Kultur müssen grundsätzlich schließen, Schulen bleiben offen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.11.2021 05:00 Uhr