Spahn verteidigt Corona-Warn App

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat die heute an den Start gehende Corona-Warn-App gegen Kritik verteidigt. Sie komme nicht zu spät, sondern gerade rechtzeitig für die Situation der Lockerungen, sagte Spahn im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Forderungen nach einem eigenen Gesetz wies er zurück. Jeder einzelne Schritt sei freiwillig und die Daten würden nur anonymisiert und auf dem eigenen Handy gespeichert, deswegen sei die geltende Datenschutzgrundverordnung völlig ausreichend. In diesen Minuten wird die Corona-Warn-App vorgestellt. Sie soll dabei helfen, Kontaktpersonen zu ermitteln und zu informieren. Spahn hofft, dass sich möglichst viele Menschen beteiligen, hält aber nichts von einer Vorgabe von Nutzerzahlen: Jeder Einzelne, so der Minister, könne einen Unterschied machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 11:00 Uhr