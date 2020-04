Spahn verteidigt Corona-App

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich erneut für eine Corona-Tracking-App mit zentraler Daten-Speicherung ausgesprochen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Spahn, er nehme zwar Sorgen davor sehr ernst, weil es um sensible und persönliche Daten gehe. Ziel sei aber, möglichst "binnen Stunden" Kontaktpersonen von Infizierten zu ermitteln. Das sei einer der wichtigsten Schlüssel auf dem Weg in einen neuen Alltag. Spahn erklärte weiter, er verstehe den Grundglauben daran nicht, dass Daten bei Apple und Google besser geschützt seien als Daten, die staatlich kontrolliert in Deutschland auf Servern liegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 15:00 Uhr