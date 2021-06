Spahn verteidigt Beschaffung von Corona-Schutzmasken

Nachrichtenarchiv - 17.06.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat das Vorgehen seines Ressorts bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken im Frühjahr 2020 gerechtfertigt. In dieser Notlage habe man unkonventionell handeln müssen - damals hätten Uni-Kliniken befürchtet, wegen fehlender Masken den Betrieb einstellen zu müssen. Das Ministerium hat laut Spahn auf verschiedenen Wegen alles versucht und tatsächlich viel bezahlt. Der Bundesrechnungshof hatte dem Gesundheitsministerium ein chaotisches Vorgehen bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken vorgeworfen. In einem ungeordneten Prozess seien viel zu viele Masken gekauft worden und dabei habe man enorme Kosten akzeptiert, heißt es in einem Bericht. Allein an FFP2-Masken habe das Ministerium dreizehn Mal mehr bestellt als den ermittelten Mindestbedarf. Aus Sicht der Rechnungsprüfer wäre eine solche Überbeschaffung vermeidbar gewesen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2021 12:45 Uhr