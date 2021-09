Spahn verteidigt Beginn der Auffrischungsimpfungen

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat verteidigt, dass es in mehreren Bundesländern schon Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen gibt, obwohl die Ständige Impfkommission sie noch nicht empfiehlt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Spahn, er wolle nicht warten, bis in den Pflegeheimen wieder Menschen sterben. "Dass wir jetzt mit den Booster-Impfungen begonnen haben"- so Spahn wörtlich - "ist vorausschauendes, vorsorgliches Handeln." - Die Ständige Impfkommission plant nach eigenen Angaben die dritte Impfung bald zu empfehlen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 06:00 Uhr