Spahn verteidigt Auskunftspflicht in Sachen Impfstatus

Marcus Fahn gewinnt Deutschen Radiopreis

Hamburg: Bayern 1 hat am Abend den Deutschen Radiopreis gewonnen. Bayern 1-Frühmoderator Marcus Fahn und Produktionschef Tobias Prager holten die Auszeichnung in der Rubrik "Beste Sendung". Sie stehen federführend für die Show anlässlich des 100. Geburtstags des Radios in Deutschland, bei der Bayern 1 eine Stunde lang so klang, als wäre noch das Jahr 1920. In der Begründung der Jury heißt es, die Produktion sei eine Hommage an die Bedeutung von virtuosem Sound-Design.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.09.2021 22:45 Uhr