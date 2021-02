Spahn verspricht Schnelltests für alle ab März

Nachrichtenarchiv - 16.02.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat kostenlose Corona-Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger ab dem 1. März angekündigt. Diese Antigen-Tests seien nun ausreichend am Markt verfügbar, schrieb Spahn auf Twitter. Für den Test ist ein Nasen- oder Rachenabstrich nötig, den geschultes Personal in Testzentren, Arztpraxen und Apotheken durchführen soll. Die Probe muss dann nicht ins Labor geschickt werden, sondern wird vor Ort mit einem Teststreifen geprüft. Der Gesundheitsminister rechnet auch damit, dass Selbsttests, die die Menschen ohne medizinisches Personal durchführen können, bald für alle zugänglich sein werden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte prüft derzeit Zulassungsanträge mehrerer Hersteller. Spahn erklärte, diese Testmöglichkeiten könnten zu einem sicheren Alltag gerade auch in Schulen und Kitas beitragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2021 19:00 Uhr