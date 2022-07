Spahn unterstützt Vorschlag gestaffelter Energiepreise

Nachrichtenarchiv - 04.07.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der CDU-Politiker Jens Spahn hat sich hinter den Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes gestellt, Energiepreise zu staffeln. Im Deutschlandfunk sagte der stellvertretende Unionsfraktionschef, wenn Geringverdiener im Herbst und Winter für einen Teil ihrer Gasrechnung einen niedrigeren Preis zahlen müssten, mache das für sie einen Unterschied. Man könnte zum Beispiel sagen, ab dem 1. Oktober kosten die ersten 10.000 Kilowattstunden Gas pro Haushalt weniger als die zweiten 10.000, so Spahn. Er kritisierte, dass es bei dem Treffen von Bundeskanzler Scholz mit Gewerkschaften und Arbeitgebern am Nachmittag noch keine Ergebnisse geben soll. Es sei schon viel geredet worden, es brauche jetzt mal eine Entscheidung, so Spahn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2022 12:45 Uhr