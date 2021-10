Spahn unterstützt finanzielle Forderungen der Pflegekräfte

Steinmeier und Kramp-Karrenbauer gedenken der Afghanistan-Toten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer haben am Ehrenmal der Bundeswehr im Gedenken an die Toten der Afghanistan-Mission einen Kranz niedergelegt. Anschließend würdigen die Politiker den Einsatz der Soldatinnen und Soldaten bei einem zentralen Abschlussappell. Auch Kanzlerin Merkel wird erwartet. Am Abend ist ein Großer Zapfenstreich geplant. Das protokollarisch bedeutendste Zeremoniell der Bundeswehr ist der Höhepunkt des Ehrentages für die am Afghanistan-Einsatz beteiligten Soldaten. In den vergangenen Wochen war viel Kritik an der bislang zu kurz gekommenen Würdigung der Soldaten und am Einsatz selbst laut geworden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.10.2021 13:15 Uhr