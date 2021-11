Spahn und Wieler fordern sofortige Kontaktbeschränkungen

Nachrichtenarchiv - 26.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen fordert Bundesgesundheitsminister Spahn die Bürger zu sofortigen Kontaktreduzierungen auf. Die Lage sei so ernst wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie, erklärte der CDU-Politiker in Berlin. Laut Spahn sollte die die 2G-plus-Regel konsequent eingehalten werden - also Zugang nur für Geimpfte und Genesene plus Test; Feiern und Großveranstaltungen sollten demnach abgesagt werden. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, appellierte an die Politik, entsprechende Maßnahmen zur Kontaktreduzierung zu beschließen. Es müsse alles dafür getan werden, um die vierte Welle zu brechen. Mit Blick auf inzwischen mehr als 100.000 Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus und mehr als 76.000 Neuinfektionen täglich fragte Wieler, was noch geschehen müsse, damit alle daran mitwirken, das Virus zu bekämpfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2021 12:00 Uhr