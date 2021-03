Spahn und RKI-Chef Wieler zur Corona-Lage

Nachrichtenarchiv - 26.03.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich besorgt über die Corona-Lage gezeigt. Wie er vor kurzem auf einer Pressekonferenz sagte, steigen die Zahlen zu schnell. Virusvarianten machten die Lage gefährlich. Der CDU-Politiker erwartet ähnlich hohe Infektionszahlen wie im Winter und damit auch eine wieder steigende Zahl von Todesfällen. Spahn rief die Bundesländer auf, die vereinbarte Notbremse bei einer Inzidenz von 100 konsequent umzusetzen. Treffen an Ostern sollten möglichst nur draußen stattfinden. Wer ab Dienstag nach Deutschland per Flugzeug einreisen will, braucht bei Abflug einen negativen Corona-Test. Spahn hat die entsprechende Verordnung jetzt unterschrieben. - Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut innerhalb eines Tages knapp 21.600 neue Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit auf 119 gestiegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.03.2021 10:15 Uhr