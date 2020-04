Spahn stimmt Bürger auf Ausnahme-Ostern ein

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Bürger wegen der Corona-Krise darauf eingestimmt, dass es in diesem Jahr ein Ausnahme-Ostern geben werde. Im Ersten warb er am Abend dafür, die Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Spahn sagte, er wünsche sich, dass die Menschen Kontakt zueinander suchen - aber auf anderen Wegen als sonst, nämlich telefonisch oder digital. Nur so könne es gelingen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, sagte der Minister. Unterdessen hat das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommerns die Reisebeschränkungen für Einheimische über die Osterfeiertage außer Vollzug gesetzt. Die Landesregierung hatte angeordnet, dass zwischen Karfreitag und Ostermontag Tagesausflüge etwa auf die Ostseeinseln auch den Bürgern Mecklenburg-Vorpommerns untersagt seien. Laut Gericht ist das Verbot aber nicht verhältnismäßig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 06:45 Uhr