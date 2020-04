Spahn stimmt Bürger auf "Ausnahme-Ostern" ein

Nachrichtenarchiv - 09.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch Bundesgesundheitsminister Spahn hat an die Bevölkerung appelliert, übers Osterwochenende konsequent und auf Abstand zu bleiben. Dann würde die schrittweise Rückkehr zur Normalität wahrscheinlicher. In der Sendung "ARD extra" sagte Spahn, er wünsche sich, dass die Menschen Kontakt zueinander suchen - aber eben telefonisch, digital, auf anderen Wegen als sonst. Mögliche Lockerungen könne es dann im Arbeits- oder Geschäftsleben geben. Wenn es dort gelinge, das Miteinander so zu gestalten, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können, dann könnten bestimmte Branchen schneller beginnen als Bereiche, in denen das nicht möglich ist. Auf die Party, auf den Club oder auf das Fußballspiel ließe sich leichter verzichten, als darauf, für den Lebensunterhalt zu sorgen, so Spahn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2020 23:00 Uhr