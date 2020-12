Spahn stimmt Bevölkerung auf Verlängerung der Corona-Beschränkungen ein

Nachrichtenarchiv - 30.12.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn stimmt die Bevölkerung auf eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen ein. Der CDU-Politiker sagte in den Tagesthemen, Deutschland sei bei der Eindämmung der Pandemie bei weitem noch nicht da, wo es hin müsse. Er ließ keinen Zweifel daran, dass es auch nach dem 10. Januar noch Maßnahmen geben wird. Es sei aber absehbar, dass die Zahlen bis dahin nicht so niedrig seien, dass man einfach in den Vor-Lockdown-Modus zurück könne, sagte Spahn. Bund und Länder wollen in einer Woche über das weitere Vorgehen beraten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet und Berlins Regierender Bürgermeister Müller haben sich bereits für eine Verlängerung des Lockdown ausgesprochen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.12.2020 02:00 Uhr