Spahn stellt Lockerungen der Corona-Beschränkungen für den Einzelhandel in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gießen: Bundesgesundheitsminister Spahn hat Lockerungen der Corona-Beschränkungen für den Einzelhandel in Aussicht gestellt. Er äußerte sich bei einem Besuch im hessischen Gießen. Als Voraussetzung nannte der CDU-Politiker, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Welche Geschäfte genau wieder aufmachen könnten, sagte Spahn nicht. Bund und Länder wollen morgen über mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen beraten. Der bayerische Ministerpräsident Söder mahnte in diesem Zusammenhang einen besonnenen Weg an. Auf Twitter schrieb er, dass die Maßnahmen zwar wirkten, aber dass man keinen Rückschlag riskieren dürfe. Deshalb könne es vorsichtige Erleichterungen nur mit einem zusätzlichen Schutz geben. Söder warnte vor einem Überbietungswettbewerb, der die Menschen verunsichere.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 14:00 Uhr