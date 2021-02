Spahn stellt Impfungen in Arztpraxen in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 26.02.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat auf erste Erfolge der Impfkampagne hingewiesen. Fast alle Bewohner von Alten- und Pflegeheimen seien mittlerweile geimpft, allerdings längst noch nicht die Mehrheit dieser Altersgruppe in Deutschland. Spahn stellte in Aussicht, dass bald auch in Arztpraxen Impfungen möglich sind. Einen konkreten Termin nannte er nicht. Auch für den Start der kostenlosen Schnell- und Selbsttests nannte Spahn kein Datum. Ursprünglich hätte dies schon nächste Woche möglich sein sollen. - Der Chef des Robert Koch Instituts, Wieler, sagte, die Neuinfektionen und Todesfälle bei den über 80-Jährigen seien rückläufig; das sei eine positive Entwicklung. Zugleich verwies er auf die seit Tagen stagnierenden Zahlen bei den bundesweiten Neuansteckungen. Das könne mit den neuen Coronavirus-Varianten zusammenhängen. Es gebe deutliche Signale einer Trendumkehr ins Negative, so Wieler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2021 11:00 Uhr