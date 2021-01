Spahn spricht von erfreulicher Entwicklung bei den Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns bis Mitte Februar verteidigt und eine konsequente Einhaltung der Regeln gefordert. Bei einer Pressekonferenz sagte er, die Zahlen entwickelten sich erfreulich in die richtige Richtung. Doch auch wenn es auf den Intensivstationen weniger Patienten gebe, sei die Belastung nach wie vor ziemlich hoch. Man dürfe die Einschränkungen nicht zu früh lockern. Er betonte aber, es gebe Hoffnung. Auch RKI-Chef Wieler sagte, man dürfe jetzt nicht nachlassen. Vor allem Menschen über 80 seien weiter stark von Infektionen betroffen. Laut seinem Institut liegt die aktuell übermittelte Zahl der Neuansteckungen bei 17.862. Das sind etwa vier-einhalb-tausend weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bundesweit bei 114. An oder mit dem Virus sind seit Beginn der Pandemie allein in Deutschland mehr als 50.000 Menschen gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 11:00 Uhr