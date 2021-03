Spahn spricht sich für kompletten Lockdown aus

Nachrichtenarchiv - 27.03.2021 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich für einen kompletten Lockdown ausgesprochen. In einer Online-Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern sagte er mit Blick auf die aktuellen Corona-Fallzahlen wörtlich, "wir brauchen eigentlich noch mal 10, 14 Tage richtiges Runterfahren unserer Kontakte, unserer Mobilität". Er würde Ostern auch lieber im großen Kreis feiern, so Spahn, doch das sei angesichts der ansteckenderen Corona-Mutanten auch dieses Jahr nicht möglich. Zuvor hatte sich bereits SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach für einen scharfen Lockdown stark gemacht und gefordert, bald neu darüber zu verhandeln. An der Form der Bund-Länder-Konferenzen gibt es derweil immer mehr Kritik: So fordern etwa Thüringens Ministerpräsident Ramelow und die Länderchefin Mecklenburg-Vorpommerns Schwesig eine bessere Vorbereitung der Konferenzen. Schwesig erwartet, dass der Bund künftig 24 Stunden vor den Beratungen seine Beschlussvorschläge den Ländern vorlegt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.03.2021 15:45 Uhr