Spahn spricht sich für härteren Lockdown aus

Nach Osterferien können bei Inzidenz über 100 nur getestete Schüler in den Unterricht

München: Nach den Osterferien gelten neue Regeln für den Unterricht an den bayerischen Schulen. Wie aus einem Schreiben von Kultusminister Piazolo hervorgeht, sollen bei einer Inzidenz von über 100 nur die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen, die Viertklässler sowie die 11. Jahrgangsstufen an Gymnasium und FOS in die Klassenzimmer zurückkehren. Um am Unterricht teilzunehmen, ist ein negativer Corona-Test erforderlich. Dieser kann in der Schule durchgeführt werden. Alternativ müssen die Schüler einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist und von medizinisch geschultem Personal gemacht wurde. - Nach Schätzung des Deutschen Lehrerverbands benötigen mindestens 80 Prozent der Schüler wegen der Corona-Krise eine zusätzliche Förderung. Die Kosten dürften sich laut Verband auf zwei Milliarden Euro belaufen. Bundesbildungsministerin Karliczek hatte zuvor eine "Nachhilfe-Milliarde" für die Kernfächer in Aussicht gestellt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2021 18:00 Uhr