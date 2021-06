Spahn spricht sich für Ende der Maskenpflicht aus

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen das Coronavirus hat sich Bundesgesundheitsminister Spahn für ein Ende der Maskenpflicht ausgesprochen. In einem ersten Schritt könne sie draußen grundsätzlich entfallen, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen hält Spahn nach und nach für denkbar. Dort und beim Reisen sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch ohne Pflicht weiter zu empfehlen. Bundesjustizministerin Lambrecht rief die Länder dazu auf, die Verhältnismäßigkeit einer Maskenpflicht zu überprüfen. FDP und AfD hatten am Wochenende eine komplette Aufhebung der Maßnahme gefordert. Die sinkenden Ansteckungszahlen befeuerten die Diskussion. - Laut Robert Koch-Institut meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland zuletzt erstmals seit mehr als acht Monaten weniger als 1.000 Neuinfektionen. So registrierte das RKI 549 neue Fälle. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei knapp 17.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 07:00 Uhr