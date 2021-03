Spahn sieht Versorgung mit Schnell- und Selbsttests gesichert

Nachrichtenarchiv - 05.03.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Ansicht von Gesundheitsminister Spahn ist der Bedarf an Corona-Selbst- und Schnelltests in Deutschland gedeckt. Davon seien mehr als genug da, so Spahn in einer Pressekonferenz mit RKI-Chef Wieler in Berlin. Ab Montag sollen sich die Bürger kostenlos in lokalen Zentren testen lassen können. Spahn rechnet aber damit, dass das nicht von Beginn an überall möglich sein wird, weil die Infrastruktur noch aufgebaut werden muss. Wieler warnte, dass die britische Virus-Variante schon bald in Deutschland dominant sein wird. Dann werde es noch schwieriger, das Virus im Zaum zu halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2021 13:00 Uhr