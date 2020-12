Spahn sieht Deutschland gut vorbereitet auf den Impfstart in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 26.12.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich vor dem morgigen Impfbeginn in Deutschland zuversichtlich gezeigt. Die Impfteams stünden bereit und die Kampagne sei startklar. Derzeit seien in Europa und Deutschland Lkw unterwegs, um die ersten Impfdosen zu verteilen; weitere Lieferungen würden übermorgen in den Bundesländern erwartet. Spahn nannte dies die "frohe Weihnachtsbotschaft". Allerdings räumte der Minister ein, dass man mengenbedingt bestenfalls Mitte des nächsten Jahres mit dem Impfen in die Fläche gehen könne und zudem noch viel Überzeugungsarbeit nötig sei. Bayern hat derweil die ersten Dosen des Produkts von Biontech und Pfizer erhalten: Innenminister Herrmann und Gesundheitsministerin Huml nahmen etwa die Hälfte der insgesamt knapp 10.000 Impfdosen in Erlangen entgegen. Die übrigen werden in München erwartet. Anschließend sollen sie an die regionalen Impfzentren verteilt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2020 14:00 Uhr