Spahn sieht bei Pflegebonus Länder in der Pflicht

Nachrichtenarchiv - 14.05.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat erneut an alle Bundesländer appelliert, die vom Bund geplante Bonuszahlung für Pflegekräfte aufzustocken. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Spahn, Bayern, Schleswig-Holstein und Hamburg hätten sich schon dazu bereit erklärt. Er baue darauf, dass sich andere Länder anschließen, so Spahn. Der Pflegebonus in Höhe von 1.000 Euro soll heute vom Bundestag beschlossen werden. Die Länder können die steuerfreie Prämie um bis zu 500 Euro aufstocken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.05.2020 05:00 Uhr