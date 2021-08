Spahn schließt weiteren Lockdown für Geimpfte und Genesene aus

Polen errichtet Zaun an Grenze zu Belarus

Warschau: Polen will wegen vieler illegal einreisender Migranten über Belarus einen Zaun an der Grenze zum östlichen Nachbarn bauen. Verteidigungsminister Blaszczak teilte auf Twitter mit, dieser solle 2 Meter 50 hoch werden. Außerdem würden die Grenztruppen verstärkt. Auch Litauen hatte vor kurzem den Bau eines Zaunes an seiner Grenze zu Belarus beschlossen. Polen und Litauen verzeichen in diesem Jahr einen starken Anstieg bei illegalen Grenzübertritten aus Belarus. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Minsk Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde - als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.08.2021 23:15 Uhr