Spahn sagt Transparenz bei künftigen Maskengeschäften zu

Rufbereitschaft ist nur bei starker Beeinträchtigung von Freizeitgestaltung Arbeitszeit

Luxemburg: Rufbereitschaft ist nur dann in vollem Umfang Arbeitszeit, wenn Beschäftigte währenddessen bei ihrer Freizeitgestaltung erheblich beeinträchtigt sind. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Ohne solche Einschränkungen werden nur jene Stunden angerechnet, in denen der Arbeitnehmer auch tatsächlich beschäftigt war. Geklagt hatte unter anderem ein deutscher Feuerwehrmann. Der Hesse muss während der Bereitschaftszeit auf Abruf innerhalb von 20 Minuten in Einsatzkleidung mit Einsatzfahrzeug in der Stadt sein. Weil die Stadt diese Phasen nicht als Arbeitszeit anrechnet, zog er vor Gericht. Was das Luxemburger Urteil nun für ihn bedeutet, steht noch nicht fest. Das Verwaltungsgericht Darmstadt muss nun beispielsweise prüfen, wie oft während der Rufbereitschaft tatsächlich Einsätze stattfinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2021 12:00 Uhr